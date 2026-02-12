Le offerte su Woot.com mettono in vendita i nuovi modelli di Samsung Galaxy Watch in forte sconto. Si tratta delle versioni internazionali di Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic e Galaxy Watch Ultra del 2025. I prezzi sono molto convenienti e attirano l’attenzione di chi cerca uno smartwatch di ultima generazione.

Le offerte presentate su Woot.com propongono versioni internazionali dei Samsung Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic e Galaxy Watch Ultra (2025). Pur non includendo la garanzia completa Samsung, tali modelli sono coperti da una garanzia di 90 giorni offerta da Woot. L’argomento esamina prezzo, caratteristiche principali e affidabilità, offrendo una panoramica utile per confrontare le opzioni disponibili sul mercato. galaxy watch 8: offerte su woot per modelli 44mm e 40mm. Il Galaxy Watch 8 rappresenta la soluzione più accessibile della linea, disponibile nelle versioni da 40mm e 44mm, sia in connettività Wi?Fi sia LTE. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy watch nuovi modelli in forte sconto

Approfondimenti su Samsung Galaxy Watch

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Samsung Galaxy Watch 8 vs Watch Ultra

Ultime notizie su Samsung Galaxy Watch

Argomenti discussi: Samsung sta lavorando a Galaxy Watch 9, Ultra 2 e ai Galaxy Tab S12; I leak suggeriscono che Samsung sia al lavoro su diversi nuovi prodotti: Galaxy Watch 9, Ultra 2 e Tab S12; I 14 migliori smartwatch per Android perfetti per te che fai tanto sport ma non solo; Samsung Galaxy Tab S12, Galaxy Watch9 e Watch Ultra 2 sono già in lavorazione.

Samsung Galaxy Z Fold5, Z Flip5 e i nuovi Watch 6: guarda la nostra anteprimaSamsung ha presentato la sua nuova gamma di smartphone pieghevoli e di orologi smart. Galaxy Z Fold5 è quello per lavorare o godersi i contenuti multimediali su uno schermo più grande. Galaxy Z Flip5 ... ilgiornale.it

I nuovi Samsung Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch7 hanno subito convinto il pubblico: eccoli con gli sconti di 100 e di 40 euro su AmazonAttenzione però anche al sempre ottimo Galaxy Watch 5 Pro 45mm, in versione Bluetooth, così come al Watch 4 Classic, sempre Bluetooth. I Galaxy Watch offrono una gamma di sensori per monitorare ... hwupgrade.it