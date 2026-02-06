Ligue 1 volata al vertice | sabato di fuoco tra Europa e salvezza

La lotta in Ligue 1 si infiamma. Sabato di grande movimento in classifica, con tre partite che possono cambiare tutto. Le squadre sono pronte a giocarsi punti fondamentali, tra chi punta alla vetta e chi cerca di evitare la retrocessione. La giornata promette emozioni e sorprese, con i giochi ancora aperti in alto e in basso.

La Ligue 1 si prepara a vivere una giornata cruciale per gli equilibri dell'alta classifica e della zona salvezza, con tre sfide che promettono di ridisegnare i rapporti di forza nel massimo campionato francese. Riflettori puntati sulla rincorsa al vertice e sulla lotta per l'Europa, in un sabato che metterà a dura prova la tenuta difensiva e le ambizioni delle protagoniste impegnate tra il pomeriggio e la serata. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 07022026 17:00 Lens – Rennes Gol 07022026 19:00 Brest – Lorient Multigol 1 – 3 07022026 21:05 Nantes – Lione Combo X2 + Over 1,5 Il programma si apre allo stadio Bollaert-Delelis, dove il Lens ospita il Rennes in un incrocio che profuma di alta quota.

