La Samb perde ancora e sprofonda nei playout

La Samb perde ancora e sprofonda nei playout dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen, che si impone con un punteggio di 4-2. La causa principale è la poca solidità difensiva della squadra di casa, che ha subito troppi gol nel secondo tempo, complicando ulteriormente la situazione in classifica. Un dettaglio che emerge dall’incontro è l’ottima prestazione di Guerra, autore di un gol e di grande intensità in campo.

JUVENTUS NEXT GEN 4 SAMBENEDETTESE 2 JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco 6; Savio 6, Gil Puche 6, Van Aarle 6; Mulazzi 6 (45' st Pagniucco sv) Macca 6 (39' st Mazur sv), Faticanti 6, Gunduz 7 (18' st Owuso 6), Puckza 6; Cerri 7 (18'st Deme 6) Guerra 8 (45' st Amaradio sv). A disp. Scaglia, Fuscaldo, Amaradio, Mazur, Martinez, Licina, Turco. All. Brambilla 6,5 SAMBENEDETTESE (4-4-2): Orsini 5,5; Zini 5,5, Dalmazzi 5, Lepri 5,5, Tosi 5,5; Piccoli 6, Tourè 5 (1' st Lulli 5,5), Candellori 5,5 (32' st Alfieri sv), Marranzino 5 (13' st Martins 6); Stoppa 5, Eusepi 5 (13' st Lonardo 5,5). A disp. Cultraro, Ponzanetti, Chelli Bongelli, Zoboletti, Pezzola, Alfieri, Chiatante.