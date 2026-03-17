Salvi nuovo presidente della Provincia di Ascoli | Non mi aspettavo tutto questo consenso

Fabio Salvi è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Ascoli dopo aver ottenuto il 57% dei voti. Il sindaco di Venarotta ha dichiarato di non aspettarsi tutto questo consenso. Le elezioni si sono svolte il 17 marzo 2026 e hanno coinvolto diversi candidati. Salvi ha commentato la vittoria e il risultato delle urne senza ulteriori dettagli.

Ascoli, 17 marzo 2026 – Fabio Salvi è il nuovo presidente della Provincia di Ascoli. Il sindaco di Venarotta ha vinto le elezioni con 57.248 voti ponderati, superando lo sfidante Sergio Loggi, primo cittadino di Monteprandone, che si è fermato a 29.514 voti ponderati. Presidente Salvi, che sensazione prova? “Sono molto felice, è un buon risultato. Vedere un consenso così ampio da parte degli amministratori del territorio mi rende orgoglioso ma anche consapevole della responsabilità che mi aspetta”. Si aspettava una vittoria con questi numeri? “Sinceramente no. Avevo fatto i miei calcoli, ma il risultato è andato oltre le aspettative. Pensavo a una sfida più equilibrata”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvi nuovo presidente della Provincia di Ascoli: “Non mi aspettavo tutto questo consenso” Articoli correlati Le lacrime di Giada De Blanck al funerale della mamma Patrizia: “La sua preoccupazione era che io rimanessi da sola. Non mi aspettavo questo affetto, non so come ringraziarvi”Commuovono le sue poche parole, dette fuori dalla chiesa “Gran Madre di Dio” di Ponte Milvio, dove oggi 12 febbraio si sono svolti i funerali di sua... Clementi: "Tanti duelli, mi aspettavo questo". Giuliodori: "E’ stato un match equilibrato"L’allenatore della Vigor è soddisfatto della prestazione dei suoi, così come del risultato, eppure le condizioni fisiche della squadra preoccupano. Una raccolta di contenuti su Salvi nuovo presidente della Provincia... Temi più discussi: Cambia il presidente della Provincia di Ascoli: il voto dà ragione a Fabio Salvi; Elezioni Provincia, Fabio Salvi è il nuovo presidente. Alle urne passa la linea di Fioravanti: Premiato il progetto politico del centrodestra; Elezioni provinciali: vittoria di Salvi nel Piceno, Ortenzi bis nel Fermano; Elezioni: Fabio Salvi nuovo presidente della provincia di Ascoli Piceno. Fabio Salvi presidente della Provincia di Ascoli, da Fioravanti ad Antonini: «Ora serve lavoro di squadra»Dopo l’elezione del sindaco di Venarotta alla guida dell’ente provinciale arrivano i messaggi di Fioravanti, Castelli, Pignotti, Battistoni e Antonini tra auguri di buon lavoro e richiami alla collabo ... lanuovariviera.it Elezioni Provincia, Fabio Salvi è il nuovo presidente. Alle urne passa la linea di Fioravanti: Premiato il progetto politico del centrodestraIl sindaco di Venarotta Fabio Salvi è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Ascoli. Nel testa a testa andato in scena nella giornata di ... picenonews24.it Veratv GROUP. . Elezioni provinciali, ad Ascoli il nuovo presidente è Fabio Salvi Servizio di Stefania Serino - facebook.com facebook Provincia di Ascoli Piceno, il nuovo Presidente è Fabio Salvi - ancoraonline.it/2026/03/16/pro… x.com