Giada De Blanck si commuove al funerale della madre Patrizia. La donna piange mentre ricorda la preoccupazione che la mamma aveva di lasciarla sola. Le sue parole, pronunciate davanti alla chiesa “Gran Madre di Dio” di Ponte Milvio, trasmettono tutta la tristezza e l’affetto che sente. La scena è stata molto intensa, con Giada che ringrazia chi le ha mostrato affetto in un momento così difficile.

“La preoccupazione di mia mamma era che io rimanessi da sola. Non mi aspettavo tutto questo amore e io giuro che non so come ringraziarvi da parte mia e da parte soprattutto sua, grazie per l’affetto, solo questo. Mamma mi guarda e non mi lascerà mai “: piange Giada De Blanck mentre parla di sua mamma Patrizia e commuovono le sue parole, dette fuori dalla chiesa “Gran Madre di Dio” di Ponte Milvio, dove oggi 12 febbraio si sono svolti i funerali. Proprio Giada aveva annunciato la scomparsa della madre, a 85 anni: “Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le lacrime di Giada De Blanck al funerale della mamma Patrizia: “La sua preoccupazione era che io rimanessi da sola. Non mi aspettavo questo affetto, non so come ringraziarvi”

Oggi a Roma, in zona Ponte Milvio, si sono svolti i funerali di Patrizia De Blanck.

Roma ha accolto il corpo di Patrizia De Blanck nella chiesa della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio.

