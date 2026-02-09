Clementi | Tanti duelli mi aspettavo questo Giuliodori | E’ stato un match equilibrato

L’allenatore della Vigor, Clementi, si mostra soddisfatto dopo il pareggio con Giuliodori, che definisce un match equilibrato e pieno di duelli. Nonostante la buona prestazione, Clementi fa notare che le condizioni fisiche della squadra preoccupano e che ci sono ancora margini di miglioramento. La partita, comunque, ha lasciato tutti con l’impressione di una squadra determinata e combattiva.

L’allenatore della Vigor è soddisfatto della prestazione dei suoi, così come del risultato, eppure le condizioni fisiche della squadra preoccupano. Settimana dopo settimana la compagine vigorina continua a perdere pezzi, inevitabilmente per mister Clementi diventa sempre più complicato trovare soluzioni efficaci: non solo nella scelta della formazione più competitiva, ma anche per condurre gli allenamenti nel corso della settimana. La rosa rossoblu è ridotta all’osso eppure ha dimostrato di sapersi rialzare dopo lo schiaffo di Teramo. "Ho la fortuna di allenare ragazzi con uno spirito di sacrificio incredibile - spiega il tecnico della Vigor -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Clementi: "Tanti duelli, mi aspettavo questo". Giuliodori: "E’ stato un match equilibrato" Approfondimenti su Vigor Match Ambrosini sul derby: «Il Milan è questo, non cambierà. Contro l’Inter mi aspettavo questo» Simone su scudetto e Inter: «Campionato equilibrato. Questo nerazzurro mi assomiglia» Marco Simone analizza l’attuale campionato, sottolineando l’equilibrio tra le squadre. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ieri ho voluto strafare... dopo tre mesi dall'inizio di questa nuova passione per la pizza, ho voluto provare a fare l'impasto al carbone vegetale. Sicuramente avrò commesso tanti errori ma siate clementi nei commenti se non si sbaglia non si impara. PS. sono gr facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.