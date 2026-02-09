Clementi | Tanti duelli mi aspettavo questo Giuliodori | E’ stato un match equilibrato

Da ilrestodelcarlino.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore della Vigor, Clementi, si mostra soddisfatto dopo il pareggio con Giuliodori, che definisce un match equilibrato e pieno di duelli. Nonostante la buona prestazione, Clementi fa notare che le condizioni fisiche della squadra preoccupano e che ci sono ancora margini di miglioramento. La partita, comunque, ha lasciato tutti con l’impressione di una squadra determinata e combattiva.

L’allenatore della Vigor è soddisfatto della prestazione dei suoi, così come del risultato, eppure le condizioni fisiche della squadra preoccupano. Settimana dopo settimana la compagine vigorina continua a perdere pezzi, inevitabilmente per mister Clementi diventa sempre più complicato trovare soluzioni efficaci: non solo nella scelta della formazione più competitiva, ma anche per condurre gli allenamenti nel corso della settimana. La rosa rossoblu è ridotta all’osso eppure ha dimostrato di sapersi rialzare dopo lo schiaffo di Teramo. "Ho la fortuna di allenare ragazzi con uno spirito di sacrificio incredibile - spiega il tecnico della Vigor -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

clementi tanti duelli mi aspettavo questo giuliodori e8217 stato un match equilibrato

© Ilrestodelcarlino.it - Clementi: "Tanti duelli, mi aspettavo questo". Giuliodori: "E’ stato un match equilibrato"

Approfondimenti su Vigor Match

Ambrosini sul derby: «Il Milan è questo, non cambierà. Contro l’Inter mi aspettavo questo»

Simone su scudetto e Inter: «Campionato equilibrato. Questo nerazzurro mi assomiglia»

Marco Simone analizza l’attuale campionato, sottolineando l’equilibrio tra le squadre.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.