Salvatore Borgese un banchiere al timone del gruppo Tas

Salvatore Borgese è stato nominato nuovo Ceo del Gruppo Tas, un’azienda internazionale specializzata nello sviluppo di soluzioni software per pagamenti, monetica e mercati finanziari. Borgese prende il comando di un gruppo attivo nel settore dei servizi finanziari e tecnologici, con sede centrale e operazioni in diversi paesi. La nomina è stata ufficializzata di recente.

Salvatore Borgese è il nuovo Ceo di Tas, Gruppo internazionale operante nello sviluppo di soluzioni software per i pagamenti, la monetica ed i mercati finanziari. La nomina, si legge in una nota, segna un momento di evoluzione strategica per Tas, che punta a consolidare la propria leadership globale nel settore dei pagamenti digitali e dei servizi finanziari coniugando la continuità operativa con una spinta decisa verso l’innovazione tecnologica. Borgese succede a Valentino Bravi, che ha guidato l’azienda negli ultimi 15 anni attraverso un fondamentale percorso di risanamento finanziario e di profondo ammodernamento delle piattaforme core, posizionando Tas come un punto di riferimento nell’ecosistema del software bancario europeo e dell’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Oikos riparte con San Marco: da oggi il gruppo veneto al timone Nicola Salvatore nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Foggia, Buononato sarà il suo viceÈ Nicola Salvatore il nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Foggia. Contenuti e approfondimenti su Salvatore Borgese Discussioni sull' argomento TAS, Salvatore Borgese nominato nuovo CEO; Salvatore Borgese assume la guida di TAS per rafforzare il ruolo nei pagamenti digitali. Salvatore Borgese nominato nuovo CEO di TASIl gruppo TAS, leader internazionale nello sviluppo di soluzioni software per i pagamenti, la monetica ed i mercati finanziari, annuncia l’ingresso di Salvatore Borgese nel ruolo di Chief Executive Of ... bitmat.it Gruppo Tas nomina Salvatore Borgese ceoSuccede a Valentino Bravi che resta investitore ... msn.com Gruppo Tas nomina Salvatore Borgese ceo. Succede a Valentino Bravi che resta investitore #ANSA x.com Salvatore Borgese (Roma, 5 Marzo 1937) Noto Attore caratterista, ha partecipato come stuntman e attore a oltre 80 film di vario genere, dalle commedie, ai western, ai film d'avventura e poliziesco. In seguito divenne anche maestro d'armi. Ha lavorato anche c - facebook.com facebook