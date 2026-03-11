Oikos, azienda di vernici con sede a Gatteo-Mare, ha annunciato la ripresa delle attività con la nuova gestione di San Marco Group. Questa mattina, presso la sede di Gatteo-Mare, si è tenuta la cerimonia di apertura con il passaggio ufficiale della proprietà. La società cesenate rimane operativa sotto la guida dei nuovi proprietari veneti, che ora guidano le attività dell’azienda.

Gatteo-Mare (Forlì-Cesena), 11 marzo 2026 – Si cambia. Ad aprire la sede di Oikos, stamattina, sarà la nuova proprietà: l’azienda di vernici cesenate è ufficialmente passata di mano ai veneti di San Marco Group. Ieri pomeriggio, il rogito dal notaio ha messo la parola fine agli oltre cinque mesi di esercizio provvisorio della ’vecchia’ Oikos, dichiarata fallita dal tribunale di Forlì a settembre del 2025. Ad aggiudicarsi all’asta l’azienda fallita sotto il peso di circa 25 milioni di euro è stato il colosso veneto che, in alcuni settori, risultava competitor diretto di Oikos. Oikos venduta all’asta: l’azienda di vernici diventa veneziana. “Salvi i 100 dipendenti” L’acquisizione di San Marco avrebbe di molto superato la base d’asta di 7,5 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oikos riparte con San Marco: da oggi il gruppo veneto al timone

