Siracusa-Salernitana designato l’arbitro della sfida del De Simone
L'incontro tra Siracusa e Salernitana, in programma domenica 4 gennaio alle ore 14:30 allo stadio Nicola De Simone, sarà arbitrato da Mattia Ubaldi di Roma 1. La designazione dell’arbitro rappresenta un passaggio importante nella preparazione alla partita, che si svolgerà in un momento chiave del campionato.
Siracusa-Salernitana, in programma domenica 4 gennaio alle ore 14:30 allo stadio Nicola De Simone, sarà diretta da Mattia Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Rodolfo Spataro (Rossano) – Michele Rispoli (Locri); IV Ufficiale: Dario Madonia (Palermo). Operatore FVS: Riccardo Leotta (Acireale).
SIRACUSA – SALERNITANA | Info biglietti settore ospiti Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti (Curva Est) per la gara Siracusa – Salernitana. Prezzo biglietto: 14€ (intero), 9,50€ (ridotto under-13). Vendita esclusivamente online su boxol.it - facebook.com facebook
SALERNITANA: SIRACUSA E MERCATO Da oggi tutti di nuovo in campo per preparare la gara di domenica a Siracusa. Ferrari e Liguori gli osservati... x.com
