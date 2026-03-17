Durante il Gran Premio di Cina, Carlos Sainz ha concluso in nona posizione grazie a una strategia tattica che ha coinvolto l’uso del sistema Overtake Mode. La manovra ha permesso al pilota di difendersi efficacemente da Franco Colapinto e di mantenere il suo posizionamento in gara. La corsa si è sviluppata con diverse strategie e cambi di ritmo lungo il tracciato.

Carlos Sainz ha ottenuto un nono posto al Gran Premio di Cina grazie a una manovra tattica audace, sfruttando il sistema Overtake Mode per difendersi da Franco Colapinto. La strategia ha permesso alla Williams di segnare i primi punti della stagione cinese, nonostante le difficoltà legate al peso eccessivo della vettura. L’azione si è svolta nei giri finali a Shanghai, quando George Russell ha sorpassato sia lo spagnolo che l’argentino, creando le condizioni ideali per attivare la modalità di sorpasso. Sainz ha scelto di rallentare strategicamente all’uscita di curva per posizionarsi entro un secondo dalla macchina precedente e bloccare l’avvicinamento del rivale con aria sporca e potenza extra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sainz in Cina: la finta DRS che ha salvato i punti

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