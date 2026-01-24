Che cos’è la Extreme Heat Protocol che ha salvato Jannik Sinner | perché il grado 5 ha sospeso la partita

L’Extreme Heat Protocol è una misura di sicurezza applicata durante le partite di tennis in condizioni climatiche estreme, per tutelare la salute dei giocatori. Durante gli Australian Open 2026, questa procedura ha portato alla sospensione del match tra Jannik Sinner e Eliot Spizzirri, quando la temperatura ha raggiunto il livello 5. Questo protocollo ha permesso di interrompere l’incontro per prevenire rischi correlati alle alte temperature.

Un match epico quello che è riuscito a vincere Jannik Sinner contro l’americano Eliot Spizzirri, nel terzo turno degli Australian Open 2026. Una vittoria in rimonta alla Rod Laver Arena di Melbourne, sullo score di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco. L’azzurro è stato costretto a far fronte alla difficoltà dei crampi che l’hanno condizionato in maniera chiara dal terzo game del terzo set e quasi immobilizzato nel successivo. Perso il servizio nel quarto game del terzo parziale (1-3), gli organizzatori hanno deciso di sospendere il match e chiudere il tetto del Centrale per le condizioni climatiche troppo estreme, legate alle alte temperature in aria. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sinner infortunato, Jannik ha i crampi (e il match con Spizzirri viene sospeso per caldo). Cosa è successoDurante il match a Melbourne, Jannik Sinner ha accusato un principio di crampi, chiedendo assistenza medica all'inizio del terzo set contro Spizzirri.

Ore 12.00 a Melbourne. Ore 02.00 in Italia Temperatura prevista 30/36° gradi, anche 40°. Se troppo caldo verrà attivato "Extreme Heat Protocol" e la partita verrà sospesa. Jannik GIOCA, SUDA, REGALACI EMOZIONI E VINCI. #Sinner #AusOpen26 x.com

