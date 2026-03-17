Sagra dello Stuppolo ‘Evento di Qualità’ la Pro Loco dedica il riconoscimento a Maurizio

La Pro Loco di San Salvatore ha annunciato che durante la Sagra dello Stuppolo, un evento che si svolge nella regione, verrà consegnato un riconoscimento nazionale dell’Unpli. Il premio sarà dedicato a un giovane chef campano scomparso, con la Pro Loco che ha dichiarato che il premio è anche suo. La Campania continua a distinguersi per le sue tradizioni e la qualità riconosciuta a livello nazionale.

La Campania si conferma terra di tradizioni autentiche e qualità riconosciuta a livello nazionale. Tra le realtà premiate al Senato della Repubblica nell’ambito delle “Sagre ed Eventi di Qualità” promosse dall’Unpli, spicca San Salvatore Telesino con la sua storica Festa dello Struppolo, simbolo di identità, comunità e cultura gastronomica. Un riconoscimento importante, che arriva al termine di un rigoroso percorso di valutazione basato su parametri organizzativi, sicurezza, sostenibilità, valorizzazione del territorio e qualità dell’offerta. Un risultato che premia anni di lavoro meticoloso della Pro Loco e di un’intera comunità che ha saputo trasformare una tradizione locale in un evento capace di affacciarsi con autorevolezza sul panorama nazionale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sagra dello Stuppolo ‘Evento di Qualità’, la Pro Loco dedica il riconoscimento a Maurizio Articoli correlati Leggi anche: Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità” Monterosso Calabro. La ricerca sui “Vuti alla Madonna del Soccorso” riceve il Marchio di Qualità delle Pro LocoFranco Torchia, del Centro di cultura e tradizioni popolari francavillesi, ha espresso il proprio apprezzamento per il recente riconoscimento... Una selezione di notizie su Sagra dello Stuppolo 'Evento di... Unpli premia sagre ed eventi di qualità: i numeriCi sono anche Faedo con i suoi presepi in Trentino, la ‘Festa dei Funghi e dell’Ambiente’ della Pro Loco Budoia, in provincia di Pordenone, così come lo ‘Spiedo Gigante’, della Pro Loco di Pieve di So ... lavocedelnordest.eu Pro Loco: 44 sagre e 21 eventi di qualità riconosciuti in SenatoUn bilancio dei riconoscimenti UNPLI: sagre, eventi e tre menzioni speciali che raccontano l'Italia dei territori ... viaggiamo.it