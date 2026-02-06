A Monterosso Calabro arriva un nuovo riconoscimento per la tradizione dei “Vuti alla Madonna del Soccorso”. La Pro Loco ha ottenuto il Marchio di Qualità, un marchio che premia la ricerca e la valorizzazione delle usanze locali. Franco Torchia, del Centro di cultura e tradizioni popolari di Francavilla, ha commentato positivamente il riconoscimento, sottolineando il valore della ricerca condotta dal professor Pino Cinquegrana. La comunità si prepara a celebrare questa tradizione con rinnovato entusiasmo.

Franco Torchia, del Centro di cultura e tradizioni popolari francavillesi, ha espresso il proprio apprezzamento per il recente riconoscimento attribuito al professor Pino Cinquegrana. La sua approfondita ricerca sui “Vuti alla Madonna del Soccorso” di Monterosso Calabro ha permesso all’Ente Nazionale delle Pro Loco italiane di assegnare alla locale Pro Loco di Monterosso Calabro il Marchio di Qualità. «Oltre al comune lavoro, condiviso ormai da tanti anni e sempre fianco a fianco, mi piace partecipare a questo ennesimo prestigioso riconoscimento», ha dichiarato Torchia. «Ci congratuliamo con l’amico, professore Cinquegrana, per la sua ricerca e rivolgiamo al dott. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Monterosso Calabro. La ricerca sui "Vuti alla Madonna del Soccorso" riceve il Marchio di Qualità delle Pro Loco

