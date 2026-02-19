Weekend frizzante con la Sagra del cotechino la Teodora Tango Marathon i concerti e Giacomo Poretti
Il weekend a Ravenna si anima con eventi diversi, dopo la sagra del cotechino che richiama molti buongustai. La causa è l’arrivo di turisti e residenti pronti a gustare le specialità locali, mentre le strade si riempiono di musica e colori. La Teodora Tango Marathon invade il centro storico con ballerini provenienti da varie parti, creando un’atmosfera vivace. Concerti, spettacoli teatrali e attività per famiglie completano il programma. La città si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti e divertimento.
Un fine settimana di gusto e passione con piatti fumanti di cotechino e maratona di tango. Primi fuochi per i Lòm a Merz e per la musica che torna protagonista con degustazioni di vini. Spazio anche ai grandi nomi dello spettacolo, da Giacomo Poretti a Flavio Insinna Dalla tradizione gastronomica della Sagra del Cotechino alle parate per il centro di Ravenna della nuova edizione della Teodora Tango Marathon, passando per concerti, spettacoli teatrali e appuntamenti per famiglie. Il weekend ravennate si preannuncia pieno di eventi per tutti i gusti: un calendario che intreccia cultura, musica e convivialità, con iniziative diffuse tra costa ed entroterra.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Torna il "Teodora Tango Party", la maratona di tango che trasforma la città in capitale del balloDal 19 al 22 febbraio Ravenna si trasforma nella capitale del tango con il ritorno delLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Teodora Tango Marathon 2026, dal 19 al 22 febbraio torna in città la maratona di tango. Più di 300 i ballerini che raggiungeranno Ravenna da oltre 28 nazioni facebook