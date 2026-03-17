Sabrina Wittmann è la prima donna a allenare tra i professionisti in Germania. Da due anni il club della Sassonia è guidato da un allenatore di 35 anni, considerato un talento emergente nel calcio tedesco. La passione di quest’ultimo per il calcio è nata grazie a Miro Klose e a una vacanza in Calabria. Attualmente, si occupa della formazione del team e delle partite ufficiali.

Un giorno li hanno intervistati insieme, lui e lei. A lui il giornalista chiede: "Cosa prova una donna a entrare in uno spogliatoio di uomini a fine partita?". "Scusi, e perché mai dovrei saperlo?". "Perché l'ultima volta che era successo nel calcio tedesco prima di adesso lei era presente, era stata Angela Merkel dopo la finale del Mondiale in Brasile". Lui è Miro Klose, leggenda del calcio tedesco e ora promettente allenatore, e lei è Sabrina Wittmann. Li ha intervistati insieme il magazine Welt l'inverno scorso perché sono colleghi e avevano appena finito di giocare contro in amichevole. Tutti e due sono ancora saldamente al loro posto, anzi Sabrina rilancia: allena l'Ingolstadt in terza serie tedesca e da pochi giorni ha firmato un rinnovo di contratto che prolunga ulteriormente il suo mandato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sabrina Wittmann non è solo la prima donna che allena tra i pro' in Germania

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