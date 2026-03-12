L’ESA indaga sul meteorite che ha colpito una casa in Germania | Solo 11 oggetti rilevati prima dell’impatto

L’Agenzia spaziale europea sta esaminando il meteorite che l’8 marzo ha colpito il tetto di una casa in Germania dopo aver attraversato i cieli dell’Europa occidentale. Solo 11 oggetti sono stati rilevati prima dell’impatto, secondo le analisi condotte finora. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’evento e sui frammenti rinvenuti sul sito colpito.

L’Agenzia spaziale europea (ESA) sta analizzando il bolide osservato l’8 marzo nei cieli dell’Europa occidentale, i cui frammenti hanno colpito il tetto di una casa in Germania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

