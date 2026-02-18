Meiko Satomura nella storia è la prima donna nominata direttrice della United Japan Pro-Wrestling

Meiko Satomura entra nella storia come prima donna nominata direttrice della United Japan Pro-Wrestling, dopo essere stata approvata all’unanimità dal consiglio. La sua nomina deriva dalla lunga carriera nel wrestling giapponese e dalla sua esperienza come atleta e allenatrice. Satomura si unisce a Takashi Sasaki, proprietario della Pro Wrestling FREEDOMS, per guidare la federazione. La scelta segna un passo importante per il settore, che cerca di aprire nuove strade alle donne nel mondo del wrestling professionistico. La sua nomina sarà ufficiale nelle prossime settimane.

La leggenda del wrestling giapponese entra nel consiglio direttivo della UJPW insieme a Takashi Sasaki, proprietario della Pro Wrestling FREEDOMS Meiko Satomura e Takashi Sasaki approvati all'unanimità dalla UJPW. La United Japan Pro-Wrestling ( UJPW ) ha tenuto una riunione il 17 febbraio in cui sono state discusse le candidature di Takashi Sasaki, proprietario della Pro Wrestling FREEDOMS, e di Meiko Satomura, co-proprietaria della Sendai Girls' Pro Wrestling, come nuovi membri del consiglio direttivo dell'organizzazione. Dopo un processo di selezione descritto come "rigoroso", entrambe le nomine sono state approvate all'unanimità.