Sabelli Genoa ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata

Il Genoa e Stefano Sabelli hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. L'intesa prevede una proroga della collaborazione tra il difensore classe 1993 e il club, con i dettagli dell'accordo già definiti. La firma ufficiale è attesa nelle prossime settimane, confermando così la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme.

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