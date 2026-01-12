Calciomercato Genoa ci siamo! De Rossi pronto ad abbracciare il nuovo acquisto tutti i dettagli
Il calciomercato del Genoa si sta sbloccando con l’arrivo di un nuovo portiere, ex compagno di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Dopo le ultime trattative, il club ha definito gli accordi per rafforzare la rosa in vista della stagione. Ecco i dettagli e gli aggiornamenti più recenti sul trasferimento, che potrebbe rappresentare un elemento chiave per il reparto difensivo dei liguri.
Calciomercato Genoa, fatta per l’ex compagno di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Tutti gli ultimi aggiornamenti Il Genoa sembra aver individuato il nuovo guardiano dei pali. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club rossoblù ha raggiunto un’intesa per l’arrivo di Bento, portiere brasiliano attualmente all’Al Nassr. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Un nuovo portiere dopo Milan-Genoa: accordo e firma a un passo - Genoa e il doppio grande risvolto di calciomercato dopo la partita: accordo e firma, arriva il nuovo portiere
La settimana della verità per il calciomercato rossoblu: la società è pronta a chiudere per Bento, entro martedì/mercoledì per un centrocampista: in lista Lovric dell’#Udinese e Kevin Arriaga del #Levante. #Genoa alla ricerca anche di un difensore centrale ed u - facebook.com facebook
#Calciomercato #Genoa Insiste #Bento, cosa sta succedendo x.com
