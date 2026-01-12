Calciomercato Genoa ci siamo! De Rossi pronto ad abbracciare il nuovo acquisto tutti i dettagli

Il calciomercato del Genoa si sta sbloccando con l’arrivo di un nuovo portiere, ex compagno di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Dopo le ultime trattative, il club ha definito gli accordi per rafforzare la rosa in vista della stagione. Ecco i dettagli e gli aggiornamenti più recenti sul trasferimento, che potrebbe rappresentare un elemento chiave per il reparto difensivo dei liguri.

Calciomercato Genoa, fatta per l’ex compagno di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Tutti gli ultimi aggiornamenti Il Genoa sembra aver individuato il nuovo guardiano dei pali. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club rossoblù ha raggiunto un’intesa per l’arrivo di Bento, portiere brasiliano attualmente all’Al Nassr. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

