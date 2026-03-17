Sabato De Sarno l' importanza di essere visti

Sabato De Sarno ha deciso di prendersi una pausa creativa dopo vent’anni di lavoro nel settore moda. Recentemente, ha portato a Milano un progetto artistico realizzato insieme a Vanity Fair, dedicato all’eccellenza umana. La sua scelta di fermarsi e riflettere si inserisce in un momento di crisi per il settore, mentre il suo lavoro continua a suscitare attenzione.

Questo articolo è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Iniziamo dal suo anno di pausa. Com’è stato lasciare la direzione creativa di Gucci e come ha passato questi mesi? «Dopo 23 anni di lavoro senza interruzioni, ho avuto per la prima volta la possibilità di riappropriarmi del tempo. Non si è trattato, però, di sottrarsi al lavoro, perché ho fatto molti altri progetti. Ho, invece, potuto mettere in discussione il ritmo, la rapidità e persino i risultati con cui veniva misurato il mio lavoro di prima. Ho quindi spostato lo sguardo e ho invertito la direzione: questo mi ha permesso di avere un punto di vista privilegiato e più lucido sul sistema moda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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