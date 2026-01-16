Sabato De Sarno | Napoli è infinita

Sabato De Sarno, stilista e designer, riflette sul rapporto complesso con Napoli nel suo nuovo progetto editoriale e visivo. La città, descritta come infinita, ispira e allo stesso tempo pone sfide, evidenziando un legame fatto di amore e respingimento. In questa intervista, De Sarno condivide le sue impressioni e il percorso creativo legato a Napoli, una realtà ricca di contrasti e di fascino unico.

Oggi la sua vita si divide - per ragioni affetive, per lavoro e passione - tra Como, Bruxelles e Milano, ma Napoli è Napoli, una calamita che lo attrae e lo respinge ogni volta. Lo ammette subito Sabato De Sarno, 43 anni, già direttore creativo di Gucci, celebre designer e collezionista d’arte. Ha ideato, con nss edicola e cratèra, Napoli Infinita, un progetto editoriale e visivo che invita a entrare nel mutevole mondo della città partenopea. «Napoli è radice e contraddizione, invenzione e memoria. È un luogo che trattiene e allo stesso tempo lascia andare», ci dice De Sarno. Nel ventre di Napoli Infinita ci sono 35 artisti contemporanei, le cui pratiche e prospettive eterogenee costruiscono una visione polifonica della città: dalla musicista La Niña al regista Edgardo Pistone, dal duo artistico Bianco-Valente all’artista Fabrizio Vatieri, fino ai fotografi Ciro Battiloro ed Eleonora D’Angelo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sabato De Sarno, 'un anno per riscoprire il tempo di qualità' - "Questo è stato un anno bellissimo, in cui ho avuto molto tempo e mi sono potuto dedicare a progetti che mi piacciono e anche alle mie passioni. ansa.it

