BLOG | Il bisogno di essere visti | fame affettiva e ferite infantili

Molti adulti si trovano a cercare continuamente l'approvazione degli altri, senza saperne il motivo. La maggior parte delle relazioni sbilanciate nasce da un bisogno profondo di essere visti, di sentirsi riconosciuti. Questo desiderio affonda le sue radici nell’infanzia, quando ci mancano quei gesti di affetto e attenzione che ci aiutano a sentirci realizzati. Da adulti, si cercano quegli sguardi che confermino la nostra esistenza, anche se spesso non si capisce bene perché.

Molte relazioni sbilanciate hanno radici lontane. Nascono da un bisogno antico: essere visti. Chi da bambino non si è sentito riconosciuto emotivamente, da adulto cerca sguardi che confermino la propria esistenza.La fame affettiva porta a legami intensi, spesso dolorosi. Si ha bisogno costante di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Fame Affettiva

La solitudine affettiva rappresenta una condizione in cui, pur condividendo uno spazio con un’altra persona, si avverte un senso di isolamento emotivo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fame Affettiva

Argomenti discussi: C’è bisogno di una Chiesa giovane?; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Il blog di Nicoletta, per andare oltre gli stereotipi e i pregiudizi sulla disabilità; Il brand non è un logo, ma nasce dall’arte e dal bisogno umano di bellezza (di L. Crespi).

CHIACCHIERE RIPIENE ALLA NUTELLA C'è bisogno che vi dica quanto sono golose Friabili a tal punto che si sciolgono in bocca...e poi BOOOM l'esplosione di Nutella ... assolutamente da provare https://blog.giallozafferano.it/boc - facebook.com facebook

Oggi è il compleanno del mio blog! 10 anni esatti x.com