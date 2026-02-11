IA svela i segreti dell’Annunciazione di Gentileschi | analisi inedita del capolavoro genovese tra arte e tecnologia

Genova svela un nuovo volto dell’arte di Orazio Gentileschi. Questa volta, l’intelligenza artificiale ha preso il via, analizzando inediti dettagli dell’Annunciazione, il capolavoro genovese. I ricercatori hanno messo sotto la lente tecnologia e pittura, rivelando segreti nascosti dietro il quadro. Un’operazione che ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati, portando alla luce aspetti mai esplorati prima.

L'Annunciazione Svelata: L'Intelligenza Artificiale Illumina i Segreti di un Capolavoro Genovese. Genova è stata il palcoscenico di un'insolita e affascinante operazione che ha unito arte, tecnologia e un pizzico di intuizione. Al centro di questa vicenda c'è l'"Annunciazione" di Orazio Gentileschi, un'opera iconica custodita nella chiesa di San Siro, e la sua temporanea assenza, trasformata in un'opportunità per svelare aspetti nascosti del dipinto. L'iniziativa, portata avanti con il contributo del regista e illustratore Luigi Berio, ha visto l'impiego dell'intelligenza artificiale per un'analisi approfondita del capolavoro.

