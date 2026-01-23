Livorno muore schiacciato dalla gru mentre lavora

Un incidente sul lavoro a Livorno, nel quartiere Shangai, ha causato la morte di un uomo di 50 anni di Ponsacco. L’incidente si è verificato mentre l’operaio stava operando con una gru, causando il tragico esito. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che sottolinea l’importanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

LIVORNO – Dramma a Livorno, nel quartiere Shangai per un incidente sul lavoro che ha provocato una vittima, un 50enne operaio di Ponsacco.. Quando ancora le informazioni sono parziali la ricostruzione parla di un lavoratore schiacciato da una gru mentre stava lavorando nello scaricare del materiale, intorno alle 9 del mattino in via Piombanti. Sembra si tratti di una ditta privata. Sul posto ambulanze della Svs di via San Giovanni, auto medica, tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e la polizia per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

