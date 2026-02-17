Una statua per il gatto Rossini | il tributo della città di Rovigo al micio-star morto investito nella notte di San Valentino

A Rovigo, i residenti hanno deciso di dedicare una statua al gatto Rossini, morto investito nella notte di San Valentino. La perdita del micio, noto per il suo pelo rosso e gli occhi verdi, ha colpito molti cittadini, che si sono stretti intorno alla sua memoria. La statua verrà collocata nel parco vicino alla sua vecchia casa, come gesto di affetto e ricordo duraturo.

La città di Rovigo omaggia la sua mascotte: il gatto Rossini. Lo scorso 14 febbraio, il micio dal pelo rosso e gli occhi verdi è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Celio. Gli abitanti di Rovigo hanno voluto commemorare il simbolo della città con un monumento. Come riportato da Il Corriere della Sera, sulle scale del municipio sorgerà una statua a lui dedicata. Rossini era il gatto di tutti. Le persone hanno raccontato che per anni hanno accarezzato quel micio arrivato in Italia nel 2013 dalla Bosnia. All’epoca una volontaria lo salvò dalle macerie di una casa distrutta e lo portò con sé. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

