Una statua per il gatto Rossini | il tributo della città di Rovigo al micio-star morto investito nella notte di San Valentino
A Rovigo, i residenti hanno deciso di dedicare una statua al gatto Rossini, morto investito nella notte di San Valentino. La perdita del micio, noto per il suo pelo rosso e gli occhi verdi, ha colpito molti cittadini, che si sono stretti intorno alla sua memoria. La statua verrà collocata nel parco vicino alla sua vecchia casa, come gesto di affetto e ricordo duraturo.
La città di Rovigo omaggia la sua mascotte: il gatto Rossini. Lo scorso 14 febbraio, il micio dal pelo rosso e gli occhi verdi è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Celio. Gli abitanti di Rovigo hanno voluto commemorare il simbolo della città con un monumento. Come riportato da Il Corriere della Sera, sulle scale del municipio sorgerà una statua a lui dedicata. Rossini era il gatto di tutti. Le persone hanno raccontato che per anni hanno accarezzato quel micio arrivato in Italia nel 2013 dalla Bosnia. All’epoca una volontaria lo salvò dalle macerie di una casa distrutta e lo portò con sé. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
È morto Rossini, il gatto star dei social: investito e ucciso in pieno centro a Rovigo nel giorno di San ValentinoRossini, il gatto arancione famoso sui social come mascotte di Rovigo, è morto dopo essere stato investito in pieno centro nel giorno di San Valentino.
Rovigo in lutto per la morte di gatto Rossini: “Se ne è andato a San Valentino, resterà nei nostri cuori”A Rovigo, un gatto chiamato Rossini è morto il giorno di San Valentino, lasciando tristezza tra i residenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'addio a Rossini, fiori, biglietti, peluches e una statua per il gatto di Rovigo investito da un'auto: la commozione di una città intera; Progetto ‘Adotta una statua’ 2026, in Cadorna svelata la scultura; Fondi per il restauro del Duomo, il progetto adotta una statua; Gibelli (Fnm): 'Adotta una statua' vetrina per le nostre stazioni.
Trump riabilita Cristoforo Colombo, un vero eroe americano. Una statua del grande navigatore alla Casa BiancaColpo di scena: Trump riabilita Cristoforo Colombo. Fine (forse) della bufera che da almeno 15 anni si è abbattuta sulle statue del grande navigatore genovese, etichettato simbolo di un colonialismo ... blitzquotidiano.it
L'addio a Rossini, il gatto-mascotte: fiori, biglietti e una statua per ricordarloUn «altare» per Rossini nel punto dell'incidente: la processione dei cittadini e l'affetto collettivo per l'animale. Adottato dalla Bosnia, passava le giornate tra le vetrine dei negozi e le sale del ... msn.com
CARNEVALE DI SAN VALENTINO TORIO 2026 39ª Edizione ___SIAMO IN VISTA ____ Il Carnevale più atteso dell’anno sta tornando a San Valentino Torio… e sarà ancora più spettacolare! Le quattro giornate PIENE di festa iniziano facebook