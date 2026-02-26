Il nuovo attacco al Palio di Siena di Michela Brambilla arriva con la presentazione della proposta di legge per equiparare gli equini agli animali di affezione con divieto di utilizzarli anche nelle manifestazioni storiche. E’ seguita ieri la levata di scudi della città, sindaco di Siena Nicoletta Fabio in testa, ma anche l’onorevole Francesco Michelotti, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, è stato netto nel dire giù le mani dal Palio. A mettere una parola (tombale) sul caso ha pensato il sottosegretario al Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare Patrizio La Pietra: "Per quanto mi riguarda la questione palii e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

La proposta Brambilla. Levata di scudi della città. Fabio: "La nostra identità non si cancella per legge"

