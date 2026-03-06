Famiglia nel bosco | levata di scudi per tutelare i bambini l' autorità garante per l’infanzia vuole incontrarli

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha deciso di incontrare i bambini della famiglia nel bosco, dopo che venerdì 6 marzo sono stati allontanati dalla madre. La decisione ha suscitato reazioni di sostegno e preoccupazione tra chi difende i diritti dei minori, mentre le autorità hanno annunciato l’intenzione di ascoltare direttamente i piccoli coinvolti.

Chiedono di salvaguardare la salute psicofisica dei minori la garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo De Febis e il presidente del consiglio regionale Sospiri L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza vuole incontrare i bambini della cosiddetta "famiglia nel bosco", che nella giornata di venerdì 6 marzo sono stati separati dalla madre. Marina Terragni ha scritto a tal proposito al tribunale per i minorenni dell'Aquila e ad altre autorità: "Mi farò accompagnare da consulenti indipendenti" annuncia la Garante. Le richieste di incontro sono state indirizzate, oltre che al presidente del tribunale per i minorenni, anche alla procura presso lo stesso tribunale, alla procura della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila e alla tutrice.