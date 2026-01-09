Trova il vicino di casa morto nell' androne del palazzo

Nella zona di Rocca Cencia a Roma, mercoledì 7 gennaio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 61 anni nell’androne di un edificio. La scoperta si è verificata poco dopo le 10, suscitando attenzione tra i residenti e le autorità. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Giallo a Roma, nella zona di Rocca Cencia, periferia est della capitale. Poco dopo le 10 di mercoledì 7 gennaio, il corpo senza vita di un uomo di 61 anni è stato ritrovato nell'androne di un palazzo. A fare la tragica scoperta è stato un vicino di casa, che ha subito riconosciuto la vittima.

