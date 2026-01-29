Il grande rugby internazionale protagonista su Sky e NOW

Con le franchigie italiane in campo, il rugby internazionale torna protagonista su Sky e NOW. Questo fine settimana vedrà partite molto attese, con la 11ª giornata del United Rugby Championship e il 16° turno del Top 14 francese. I tifosi italiani avranno modo di seguire da vicino le sfide delle loro squadre e vivere l’emozione di un rugby di alto livello.

Fine settimana di grande rugby su Sky e in streaming su NOW: United Rugby Championship con le franchigie italiane in campo nella 11ª giornata e appuntamento domenicale con il Top 14 francese, giunto al turno numero 16. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Nell’11ª giornata dello United Rugby Championship, riflettori puntati sulle due franchigie italiane, protagoniste di una doppia sfida tutta da seguire.🔗 Leggi su Sportface.it

A inizio 2026, il rugby torna protagonista sulla piattaforma Sky e NOW, con le partite di URC e Top 14 visibili in diretta.

Un weekend all’insegna del rugby su Sky e NOW, con match imperdibili che entusiasmeranno gli appassionati.

Argomenti discussi: Rieti ospita il grande rugby: presentata Italia XV-Scozia A. Straordinaria occasione di promozione del territorio; Rieti abbraccia il grande rugby: in vendita i biglietti per Italia–Scozia; Italia XV–Scozia A, Rieti si prepara alla grande sfida internazionale di rugby; Guinness Sei Nazioni 2026: l’Italia del rugby torna all’Olimpico di Roma.

Il grande rugby torna a Rieti: al via la prevendita di Italia XV – Scozia A del 6 febbraioLa Federazione Italiana Rugby e il Comitato Organizzatore ASD Umbilicus Italiae Rugby APS informano che sono disponibili su TicketOne i biglietti per Italia XV vs Scozia A, incontro internazionale ... rietinvetrina.it

Il Rugby Internazionale inaugura la nuova Club House del Campo dei MonaciIl territorio sannita si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per lo sport e il sociale. Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso il Campo dei Monaci, si terrà l’inaugurazione ufficiale ... tvsette.net

