Arianna Fontana risponde a Pietro Sighel | Se non avessi voluto far parte non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio e allenarmi con loro Cosa succede nello Short track italiano?

Arianna Fontana ha commentato le recenti tensioni con Pietro Sighel, spiegando che il suo impegno a Bormio deriva dalla volontà di continuare a gareggiare con il team. Fontana ha sottolineato di aver scelto di allenarsi con i compagni perché desidera restare nello sport, anche dopo le discussioni avvenute negli ultimi mesi. La disputa tra gli atleti e la Federazione continua a scuotere lo short track italiano, alimentando un clima di confronto acceso tra i protagonisti.

Il precedente Arianna Fontana ha criticato più volte la Federghiaccio, per la gestione tecnica e degli atleti: lei ha chiesto che ad allenarla sia il marito, la Federazione si è più volte opposta. L'ipotesi del cambio di passaporto è stato il momento più teso di un rapporto tormentato che dura da vent'anni. Nel 2023 Arianna ha raccontato che i pattinatori Andrea Cassinelli e Andrea Dotti qualche anno prima, precisamente nel 2019, l'avrebbero fatta cadere volutamente. «Durante un allenamento», racconta, «si mettono a fare tracce pericolose davanti a me, cambi di direzione, accelerano e decelerano.

Arianna Fontana ha reagito duramente alle dichiarazioni di Sighel, accusando il rivale di alimentare polemiche inutili.

