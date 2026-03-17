Rudiger e la ginocchiata sul viso a Rico | Se gli avessi voluto far male non si sarebbe rialzato

Rudiger è tornato sulla ginocchiata a Rico durante il match tra Manchester City e Real Madrid, affermando che se avesse voluto ferire l’avversario non si sarebbe rialzato. Ha commentato che, analizzando le immagini ferme dell’episodio, la scena appare terribile. L’incidente ha suscitato discussioni sull’arbitraggio e sulla decisione di non espellere Rudiger. Il difensore ha parlato alla vigilia del confronto tra le due squadre.

Rudiger è tornato alla vigilia di Manchester City-Real Madrid sul discusso episodio della ginocchiata a Rico dove non è stato espulso: "Se si guarda il fermo immagine è terribile. ma non c'è bisogno di esagerare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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