Non si fermano all’alt nella fuga tentano di investire i carabinieri

I carabinieri di Pietramelara hanno inseguito un’auto in fuga nel Casertano. Il conducente, un giovane di 28 anni di origini indiane che abita ad Aprilia, ha forzato un posto di blocco e, invece di fermarsi, ha tentato di investire i militari. Alla fine, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto e a denunciare il conducente.

In fuga dopo aver forzato un posto di blocco tenta di investire i carabinieri. Protagonista di quanto accaduto nel casertano è un giovane di 28 anni di origini indiane ma che vive ad Aprilia, denunciato nei giorni scorsi dai militari della Stazione di Pietramelara.I fatti sono accaduti nella.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Aprilia Fuga Tentano di investire i carabinieri per evitare l'alt ma vengono acciuffati I carabinieri di Pietramelara sono intervenuti ieri pomeriggio per bloccare due uomini che cercavano di investire loro con l’auto per sfuggire ai controlli. Pescara, non si fermano all'alt: fuga scellerata, finisce in dramma Sabato mattina sull'autostrada A14 di Pescara si è consumato un inseguimento ad alta velocità che ha portato a un grave incidente al casello di Francavilla-Pescara Sud. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. POLIZIA SORPASSA I CARABINIERI! Ultime notizie su Aprilia Fuga Argomenti discussi: Non si fermano all'alt, uomo in fuga ferito dagli agenti; Arezzo, non si fermano all'alt sull'A1 e poi scappano per i campi: poliziotto spara e ferisce uno dei ladri; Minorenni nei guai: non si fermano all'alt della polizia e gettano la droga dal finestrino durante l'inseguimento; Non si fermano all’alt, nella fuga tentano di investire i carabinieri. Denunciati nel casertano. Arezzo, non si fermano all'alt sull'A1 e poi scappano per i campi: poliziotto spara e ferisce un uomoL'uomo non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono serie per il proiettile che lo ha raggiunto alle spalle. La pattuglia era stata allertata per un furto in una casa ... msn.com Non si fermano all'alt dopo un tentato furto in un'azienda di cosmetici di Dovera vicino Crema, l'operazioneTentato furto notturno in un'azienda di cosmetici a Dovera: Carabinieri recuperano 400.000 euro di prodotti e sequestrano il furgone dei ladri. virgilio.it Fuga contromano per 20 chilometri con la cocaina in auto: arrestato 28enne dopo inseguimento Inseguimento ad alta tensione sulla circonvallazione esterna: i Carabinieri fermano un uomo in possesso di 59 dosi di cocaina dopo una corsa contromano tra il tr - facebook.com facebook Non si fermano all'alt, uomo in fuga ferito dagli agenti. Ricoverato e piantonato in ospedale, non è in pericolo di vita #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.