Tentano di investire i carabinieri per evitare l' alt ma vengono acciuffati

I carabinieri di Pietramelara sono intervenuti ieri pomeriggio per bloccare due uomini che cercavano di investire loro con l’auto per sfuggire ai controlli. Alla fine, i due sono stati fermati e denunciati per diverse violazioni penali e amministrative.

Coppia bloccata a bordo di un'auto dopo un breve inseguimento. Il conducente non aveva mai conseguito la patente e la donna è risultata irregolare in Italia: entrambi denunciati Due persone nei guai bloccate dai carabinieri. Nel tardo pomeriggio di ieri, 1° febbraio, i carabinieri della Stazione di Pietramelara hanno denunciato in stato di libertà due persone per gravi violazioni di natura penale e amministrativa. Intorno alle ore 19.00, i militari dell'Arma erano impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in piazza San Rocco a Pietramelara. In tale circostanza, veniva intimato l'alt a un'autovettura Fiat Tipo di colore marrone che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, effettuava una manovra improvvisa e particolarmente pericolosa, tentando di investire i militari dell'Arma per poi darsi alla fuga.

