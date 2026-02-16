Tiziano e Lotto trainano la Pinacoteca | oltre 500 visitatori nel weekend

Durante il fine settimana del 14 e 15 febbraio, la Pinacoteca Civica Francesco Podesti ha attirato oltre 500 visitatori, grazie alla mostra dedicata a Tiziano e Lotto. La presenza di queste opere ha spinto molti appassionati d’arte a recarsi in centro, riempiendo le sale della galleria. Un afflusso che dimostra come mostre di questo tipo possano riaccendere l’interesse per l’arte antica.

San Valentino gratuito e quattro mostre in contemporanea rafforzano la centralità del museo nel percorso verso Capitale italiana della Cultura 2028 ANCONA- Più di 500 persone hanno visitato la Pinacoteca Civica Francesco Podesti nel fine settimana del 14 e 15 febbraio. I 480 ingressi registrati tra sabato e domenica, a cui si aggiungono i partecipanti all'inaugurazione delle due nuove mostre studio, confermano un'affluenza significativa e una presenza diffusa di turisti provenienti anche da diverse regioni italiane. La gratuità prevista per San Valentino ha rappresentato per molti una piacevole sorpresa: diversi visitatori hanno scoperto solo all'arrivo l'ingresso libero, segno di un interesse già attivo e di una scelta culturale consapevole. TIZIANO VECELLIO E LORENZO LOTTO. Due capolavori del Rinascimento alla Pinacoteca Civica di Ancona per due mostre studioDal 14 febbraio 2026, la Pinacoteca Civica Francesco Podesti di Ancona accoglie due prestiti di eccezionale rilievo, offrendo al pubblico un'occasione unica di approfondimento e confronto tra due pr ... arte.it Tiziano e Lorenzo Lotto insieme ad AnconaAncona - Dopo il debutto a Pieve di Cadore, terra natale di Tiziano, le celebrazioni per i 450 anni dalla scomparsa dell'artista proseguono ad Ancona, altra città fondamentale nella mappa della sua op ... arte.it