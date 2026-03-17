Milano, 17 marzo 2026 – Rosy Chin torna in tv e va alla scoperta dei migliori ristoranti asiatici per una sfida a suon di bacchette. La chef e imprenditrice di successo, finalista al Grande Fratello 2023, nata a Milano da genitori cinesi, sbarca su Food Network con la serie ‘Pazzi di Sushi’. Ma di cosa si tratta? E quando va in onda il programma? Ecco tutte le informazioni e qualche curiosità. ‘Pazzi di Sushi’. ‘Pazzi di Sushi’ è un viaggio affascinante nel fenomeno gastronomico che ha conquistato il mondo: il sushi. Guidato dall’energia e dalla competenza di Rosy Chin - che ha portato la sua personale interpretazione della cucina fusion non solo nel suo noto locale milanese, Yokohama, ma anche sui social - il programma mette a confronto, in ogni puntata, tre diverse filosofie culinarie, rappresentate da altrettanti Sushi Advisor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rosy Chin in tv con Pazzi di Sushi, nuova sfida a suon di bacchette: quando inizia e dove vederlo

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Una selezione di notizie su Rosy Chin

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