Mare Fuori 6 quando inizia e dove vederlo Fra le novità la figlia di Bocelli

Mare Fuori 6 sarà disponibile su RaiPlay con sei nuovi episodi. La serie torna con un cast rinnovato e una trama che si sviluppa attraverso le vicende di giovani in un contesto carcerario. Tra le novità c’è anche la presenza della figlia di Bocelli, che si aggiunge al cast. L’appuntamento con la nuova stagione è fissato per la sua uscita prossimamente.

Mare Fuori 6 torna finalmente con ben 6 episodi disponibili su RaiPlay. L'attesa è finita e i fan potranno finalmente scoprire le nuove storie e le avventure dei ragazzi detenuti nell'Istituto Penale Minorile di Napoli con una stagione che promette, come sempre, colpi di scena, momenti appassionanti e storie che parlano di dolore, amore e riscatto. Quando inizia Mare Fuori 6 e dove vederlo Mare Fuori 6 sbarca su RaiPlay il 4 marzo 2026 con i primi sei episodi della serie, in chiaro su Rai 2. Mentre dall'11 marzo sarà possibile vedere tutte le puntate direttamente sulla piattaforma streaming. La quinta stagione si era chiusa con tante domande e storie ancora da concludere. 🔗 Leggi su Dilei.it

Virginia Bocelli: l’attrice che interpreta Stella in Mare Fuori è la figlia di Andrea BocelliHa solo tredici anni, ma un percorso artistico già avviato tra musica, televisione e palcoscenici internazionali.

Chi è Virginia Bocelli, l’attrice che interpreta Stella in Mare Fuori è la figlia di Andrea BocelliVirginia Bocelli, 13 anni, è la figlia minore di Andrea Bocelli e Veronica Berti.

