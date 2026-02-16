Quando inizia Pechino Express 2026 | cast e dove vederlo in streaming

Pechino Express 2026 inizia tra poche settimane, dopo aver annunciato il cast e le date di messa in onda. La produzione ha scelto di trasmettere il programma su una piattaforma di streaming, permettendo agli appassionati di seguire le avventure dei partecipanti ovunque si trovino. La data di lancio ufficiale è fissata per il 15 marzo, con nuovi concorrenti pronti a sfidarsi tra percorsi esotici e sfide sorprendenti.

Scopriamo insieme nel dettaglio quando inizia Pechino Express 2026: il cast che ne fa parte e dove vederlo in streaming. Siamo finalmente ai nastri di partenza e possiamo rispondere alla domanda che rivela quando inizia Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente. La stagione 13 del programma ha come data di inizio il 12 marzo 2026, come riportato dal promo ufficiale, che vede tra i protagonisti il conduttore e gli inviati della trasmissione. Chi è il conduttore di Pechino Express 2026? L’edizione 13 del programma televisivo vede al timone ancora una volta Costantino della Gherardesca. Per questa stagione, troveremo eccezionalmente anche tre inviati: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sta per tornare in tv il viaggio più atteso e amato dagli italiani: Pechino Express 2026 è in partenza da giovedì 12 marzo, su Sky Uno.

La nuova stagione di Pechino Express sta per partire.

