Liam Rosenior, vice allenatore del Chelsea, ha commentato il rituale del huddle pre-partita della squadra, sottolineando che l’obiettivo non è creare attriti tra i giocatori. La discussione si è concentrata su questa pratica, senza che vengano fatte supposizioni o analisi sulle sue motivazioni. Rosenior ha chiarito che si tratta di un gesto condiviso all’interno del team, senza intenti di conflitto.

"> Liam Rosenior e la Controversia sul Huddle Pre-partita di Chelsea Liam Rosenior, vice allenatore del Chelsea, ha recentemente commentato il controverso rituale del huddle pre-partita della squadra. Questo gesto, spesso visto come un modo per caricare i giocatori e rafforzare lo spirito di squadra, ha suscitato opinioni contrastanti tra gli avversari e i commentatori sportivi. Durante una conferenza stampa, Rosenior ha sottolineato come il rituale non sia concepito per provocare o infastidire gli avversari, ma piuttosto per accrescere la concentrazione e la motivazione del gruppo prima di una partita cruciale, come quella contro il Paris Saint-Germain di martedì. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rosenior: Il huddle del Chelsea non intende provocare attriti tra i giocatori.

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