Chelsea Rosenior ammette | Impressionato da Palmer! Mi sono inserito subito con i giocatori la strada è questa

L’allenatore del Chelsea Liam Rosenior ha parlato del momento dei Blues e di Cole Palmer, che ha già conquistato la sua fiducia. Rosenior si è detto impressionato dall’attaccante e ha sottolineato di essersi integrato subito con i compagni in vista della partita di FA Cup contro l’Hull City. Il tecnico ha mostrato ottimismo e determinazione, pronto a scendere in campo con la squadra.

Rosenior ha impressionato con la qualità del Chelsea dopo aver eliminato Palace Liam Rosenior ha sottolineato l'importanza della vittoria del Chelsea per 3-1 contro il Crystal Palace, considerandola un segnale positivo per il team. L'allenatore del Chelsea Liam Rosenior ride del suo errore al primo tocco contro l'Arsenal Il tecnico del Chelsea Liam Rosenior ha risposto ai suoi troll online dopo che il suo penoso tentativo di controllare la palla sulla linea laterale contro l'Arsenal è diventato virale. Il 41enne, che La scarsa disciplina del Chelsea, il problema Cole Palmer e i sei grandi compiti che attendono Rosenior a Londra Liam Rosenior era destinato a un battesimo del fuoco quando è stato nominato sostituto di Enzo Maresca al Chelsea, data la sua totale mancanza di esperienza nella Premier League, per non parlare di Liam Rosenior, nuovo allenatore del Chelsea, ha rapidamente attirato l'attenzione non solo per i risultati sul campo ma anche per le reazioni del pubblico e dei tifosi sui social media. A 41 anni, l'ex difensore inglese, nominato tecnico dei Blues all'inizio di gen

