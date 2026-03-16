L’arbitro si trova nel mezzo dell’huddle del Chelsea, un momento che sta attirando l’attenzione. Prima della partita, i giocatori del Chelsea si sono riuniti in cerchio per caricarsi, come fanno spesso. Questa scena si ripete prima di ogni match e non rappresenta una novità nel calcio, ma la presenza dell’arbitro in questa fase sta sollevando alcune domande.

Di riti pre partita ce ne sono tantissimi. E non è nemmeno una novità vedere i giocatori stringersi in un cerchio per caricarsi prima del fischio d'inizio. Eppure, da quando lo fa il Chelsea sembrano tutti impazziti. Perché? Il motivo sta nelle modalità tutte particolari scelte dai giocatori di Rosenior, tanto particolari da aver portato anche l'arbitro Paul Tienrey a ritrovarsi in mezzo al cerchio blues prima della partita tra Chelsea-Newcastle. Vi spieghiamo cosa è successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cosa ci fa l'arbitro lì in mezzo? L'huddle del Chelsea sta diventando un problema

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