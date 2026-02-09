Rottura della condotta in via Mazzini operai Aica al lavoro

Questa mattina gli operai dell’azienda Aica sono arrivati in via Mazzini per riparare una rottura alla condotta idrica. Il traffico nella zona si è subito rallentato, mentre i lavori sono in corso per sistemare il guasto che ha causato disagi ai residenti e alle attività commerciali. La strada rimane chiusa al traffico fino al completamento degli interventi.

Gli operai di Aica hanno aperto il cantiere per riparare la rottura della condotta idrica in via Mazzini, a pochi passi dal tribunale. La perdita d'acqua, nelle scorse settimane, aveva provocato l'apertura di una buca sull'asfalto, subito circoscritta con alcune transenne per garantire la.

