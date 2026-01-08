Rottura di una condotta idrica a San Potito Ultra | i comuni senz' acqua

Alto Calore Servizi S.p.A. segnala la rottura di una condotta idrica nel Comune di San Potito Ultra, che ha causato la sospensione dell’erogazione dell’acqua nella zona. La società sta intervenendo per riparare il guasto nel minor tempo possibile. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali ulteriori comunicazioni e indicazioni sulla ripresa del servizio.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica l'improvvisa rottura di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di San Potito Ultra. I tecnici di ACS sono prontamente intervenuti, Lavori di riparazione sono già in corso. A seguito del guasto nella giornata odierna potrebbero verificarsi disfunzioni.

