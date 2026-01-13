Squalifica Nicola la decisione del Giudice Sportivo dopo il rosso in Juve Cremonese | tutti i dettagli

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Nicola, tecnico della Cremonese, per un turno in seguito al cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Juventus. Questa decisione si aggiunge alle conseguenze disciplinari legate all’evento e sarà applicata nella prossima giornata di campionato. Di seguito, tutti i dettagli riguardanti la squalifica e le motivazioni ufficiali.

