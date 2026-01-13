Squalifica Nicola la decisione del Giudice Sportivo dopo il rosso in Juve Cremonese | tutti i dettagli
Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare Nicola, tecnico della Cremonese, per un turno in seguito al cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Juventus. Questa decisione si aggiunge alle conseguenze disciplinari legate all’evento e sarà applicata nella prossima giornata di campionato. Di seguito, tutti i dettagli riguardanti la squalifica e le motivazioni ufficiali.
Squalifica Nicola, il Giudice Sportivo ha fermato per un turno il tecnico della Cremonese dopo il rosso contro la Juventus. Ecco la motivazione. Il Giudice Sportivo ha sciolto le riserve riguardo agli episodi dell’ultimo turno di campionato, confermando una notizia che pesa come un macigno sulle prossime sfide dei lombardi: la squalifica di Nicola è ora ufficiale. L’allenatore, noto per il suo temperamento sanguigno e la capacità di trascinare il gruppo, dovrà seguire i suoi ragazzi dalla tribuna, lasciando un vuoto comunicativo importante nell’area tecnica. Il provvedimento nasce dall’espulsione del tecnico della Cremonese durante la partita contro la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
