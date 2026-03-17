La Roma ha presentato un ricorso al Giudice Sportivo in seguito all’espulsione di Wesley durante la partita contro il Como. Tuttavia, il Giudice Sportivo ha respinto ufficialmente la richiesta, confermando la decisione presa in precedenza. La questione riguarda uno scambio di persona che avrebbe coinvolto il calciatore e la sua espulsione durante il match.

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© Calcionews24.com - Roma, presentato un ricorso per scambio di persona dopo l’espulsione di Wesley: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo

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