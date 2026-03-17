Roma paura per il calciatore El Aynaoui | rapinato in casa da 6 uomini armati

Nella notte, un calciatore della Roma è stato vittima di una rapina nella propria abitazione. Sei uomini armati, con i volti coperti da passamontagna, sono entrati nell’abitazione e hanno portato via alcuni oggetti di valore. L’evento si è verificato mentre il giocatore si trovava in casa, senza altre persone presenti al momento. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Notte di paura per il giocatore di calcio centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui, rapinato in casa da sei uomini armati con il volto coperto da un passamontagna. Il commando di rapinatori ha fatto irruzione nella sua abitazione in zona Infernetto, dopo aver divelto una grata. In casa erano presenti la compagna del calciatore, la madre e il fratello con la fidanzata. Dopo averli immobilizzati sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare 10mila euro in contanti e diversi gioielli. Indaga la squadra mobile, intervenuta insieme alla polizia scientifica per i rilievi. Questo articolo Roma, paura per il calciatore El Aynaoui: rapinato... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, paura per il calciatore El Aynaoui: rapinato in casa da 6 uomini armati Articoli correlati Roma, il calciatore Neil El Aynaoui rapinato e sequestrato in casa insieme alla famigliaABBONATI A DAYITALIANEWS Banda armata irrompe nell’abitazione a Castel Fusano Momenti di grande paura per il calciatore della Roma Neil El Aynaoui e... Rapina in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanza da una banda di sei uominiRapina nella notte nell’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Contenuti e approfondimenti su Roma paura per il calciatore El Aynaoui... Temi più discussi: Paura a Roma, ignora il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa dei genitori; Roma, paura al Liceo Orazio: crolla un albero e rompe la finestra di un'aula; Due scosse di terremoto a Roma, paura per migliaia di cittadini; Paura a San Lorenzo, aggredita una 13enne prima di entrare a scuola. El Aynaoui, rapina in casa e terrore per il giocatore della Roma: «Chiuso in una stanza con la famiglia». Rubati borse, gioielli e un orologio di lussoTanta paura e l'ennesima rapina nella capitale. A esserne vittima stavolta è Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino della Roma, infatti, ha subito una rapina con tanto ... leggo.it Roma, paura per El Aynaoui: rapina in casa nella notte! I banditi sequestrano l’intera famiglia: la ricostruzione dell’accadutoRoma, paura per El Aynaoui: rapina in casa nella notte! I banditi sequestrano l’intera famiglia: la ricostruzione dell’accaduto Notte di paura per Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, vittima d ... calcionews24.com #Roma Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della #ASRoma Neil El Aynaoui. Intorno alle 3 una banda di 6 uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori - facebook.com facebook #Roma al bivio, per #Gasperini è la resa dei conti: la Champions a senso unico x.com