Nella notte a Castel Fusano, una banda armata ha fatto irruzione nell’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui. Durante l’assalto, il calciatore e la sua famiglia sono stati sequestrati e minacciati. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di raccogliere tutte le testimonianze delle persone presenti. La scena si è conclusa con la banda che si è dileguata portando via oggetti di valore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Banda armata irrompe nell’abitazione a Castel Fusano. Momenti di grande paura per il calciatore della Roma Neil El Aynaoui e per i suoi familiari, vittime di una violenta rapina nella notte. Intorno alle 3, sei uomini vestiti di nero, armati e con il volto coperto, si sono introdotti nell’abitazione situata nella zona di Castel Fusano. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sono riusciti a entrare forzando una grata della finestra del salone, sorprendendo i presenti mentre si trovavano in casa. Famiglia sequestrata durante il colpo. Una volta all’interno, la banda ha rinchiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna, impedendo loro qualsiasi reazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roma, il calciatore Neil El Aynaoui rapinato e sequestrato in casa insieme alla famiglia

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