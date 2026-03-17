Durante la notte, sei uomini vestiti di nero e armati di pistola hanno fatto irruzione nell’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Dopo aver divelto una grata della finestra del salone, sono entrati in casa e hanno chiuso il calciatore in una stanza. L’episodio si è verificato intorno alle 3.

Rapina nella notte nell’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Sul posto la polizia. Indaga la squadra mobile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rapina in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanza da una banda di sei uomini

Articoli correlati

Rapina in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanzaRapina nella notte nell’abitazione del calciatore della AS Roma Neil El Aynaoui, situata nella zona di Castel Fusano, sul litorale romano.

Rapina a casa di El Aynaoui. Il calciatore della Roma chiuso in una stanza con la famigliaRoma, 17 marzo 2026 - Notte da incubo per Neil El Aynaoui, il giocatore della Roma, chiuso in una stanza a casa sua e rapinato, in zona Castel...

Una selezione di notizie su Rapina in casa di El Aynaoui il...

Temi più discussi: Treviso, tre armati suonano alla porta e fanno irruzione a casa di un dentista: Pestato e rapinato, ho temuto per i miei figli; Rapina a casa del dentista, in azione la stessa banda che assaltò la villa dei Doimo; Brutale rapina in villa ieri sera, dentista malmenato. Arrestato uno dei banditi; Rapina in casa, lei riesce a scappare e a chiamare i carabinieri.

Rapina a casa di El Aynaoui. Il calciatore della Roma chiuso in una stanza con la famigliaLadri a volto coperto e armati si sono introdotti nella notte nell’abitazione del giocatore giallorosso in zona Castel Fusano. Rubati gioielli e un rolex ... quotidiano.net

El Aynaoui rapinato in villa, il giocatore della Roma e la sua famiglia sequestrati e minacciati. «Erano 6 uomini con pistole vestiti di nero»Sorpresi nel sonno, strattonati e poi chiusi in una stanza. «Dovete stare zitti» la minaccia che il centrocampista della As Roma Neil ... msn.com

#Roma Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della #ASRoma Neil El Aynaoui. Intorno alle 3 una banda di 6 uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori - facebook.com facebook

Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. x.com