Un giornalista di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di pedopornografia. Secondo le indagini, si scambiava con la sua amante immagini di sua figlia e dei suoi nipoti. L’arresto è stato eseguito questa mattina dalle forze dell’ordine. Le accuse riguardano la produzione e lo scambio di materiale pedopornografico. La vicenda coinvolge anche la compagna dell’uomo, anch’essa indagata.

E' avvenuto l'arresto di un giornalista di 48 anni accusato, insieme alla sua amante, di pedopornografia. I due si scambiavano le foto della figlia 12enne e dei nipotini di lei di 5 e 8 anni Una storia che lascia a bocca aperta e che apre un importante capitolo sul tema dellapedopornografia. In questa vicenda il protagonista è un noto giornalista, ex vicedirettore di un tg regionale. L’arresto è avvenuto presso la stazione Termini. L’uomo di 48 anni aveva una relazione con una professoressa di un liceo di Treviso di 52 anni e sarebbero stati amanti per anni. Ma il problema non è di certo la relazione extraconiugale bensì il tipo di rapporto che si era creato che li portava ad infrangere la legge e a non rispettare l’integrità dei bambini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pedopornografia, noto giornalista arrestato: si scambiava con l’amante foto di sua figlia e dei suoi nipoti

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