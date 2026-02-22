Incidente stradale a Roma scontro auto-scooter in via Cristoforo Colombo | morto un 61enne

Un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 61 anni in via Cristoforo Colombo a Roma. L’auto e lo scooter si sono scontrati alle prime ore del mattino, provocando gravi danni a entrambi i veicoli. La Polizia Locale è intervenuta subito per soccorrere i coinvolti e ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.

La Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta nella notte in via Cristoforo Colombo, altezza Largo Angelo Fochetti, per un grave incidente avvenuto intorno all’01:30. Coinvolti una Opel Karl condotta da un uomo italiano di 26 anni e un motoveicolo Honda SH 300, il cui conducente, un uomo di 61 anni, è deceduto sul posto. Il 26enne alla guida dell’auto si è fermato per prestare soccorso ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Le indagini sono affidate al X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra auto e scooter: un mortoUn incidente mortale sulla via Cristoforo Colombo si è verificato nella notte di domenica 22 febbraio, quando un'auto e uno scooter sono entrati in collisione.

Incidente stradale a Genova: scontro tra scooter e auto, due ragazze feriteAlle ore 18:30 di ieri, a Genova, si è verificato un incidente tra uno scooter e un’auto all’incrocio tra via Rosselli e via Zara, un’area molto trafficata della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incidente in via Prenestina, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: morta una donna; Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tilt; Roma, incidente in via Prenestina tra auto e mezzo Ama: muore una donna. Ferito il figlio al volante; Incidente mortale sul Gra a Roma, una vittima e traffico in tilt.

Incidente Roma Fiumicino oggiMattinata di tragedia oggi, giovedì 19 febbraio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in direzione Fiumicino. Un grave incidente stradale è costato la ... funweek.it

Incidente a Roma su via Prenestina tra auto e camion dei rifiuti di Ama, morta una donna e feriti i conducentiUn morto e due feriti in un incidente tra un'auto e un mezzo dei rifiuti dell'Ama su via Prenestina, a Roma: a perdere la vita nell'impatto una donna ... virgilio.it

Era il 12 ottobre 1492 quando Cristoforo Colombo "scoprì" l'America dando il "via" all'età moderna... eppure il merito è arrivato a qualcun altro e il nuovo continente non porta il nome "Colombia" come ci si poteva aspettare, ma "America" in onore di Vespucci. - facebook.com facebook