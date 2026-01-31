Incidente su via Cristoforo Colombo | auto contro guardrail feriti 4 ragazzi

Un incidente si è verificato questa mattina su via Cristoforo Colombo. Un’auto, una Audi con quattro ragazzi a bordo, ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail. Quattro giovani sono rimasti feriti e portati in ospedale. La dinamica sembra indicare una perdita di controllo del veicolo durante la guida. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e si è schiantato contro il guardrail. Un ragazzo alla guida di una Audi, che trasportava tre amici. Tutti feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni. L'incidente stradale è avvenuto stanotte su via Cristoforo.

